Das Gasthaus Alpenrose im Wipptal blüht auf

Was das Paar außerdem vor einer Schließung bewahrt, ist ihr Durchhaltevermögen. Denn beide sind eigentlich im Pensionsalter, möchten den Gasthof aber noch so lange weiterführen, bis ein Nachfolger verfügbar ist. „Wir haben schon jemand in Aussicht – aber die Person ist noch nicht soweit“, geben sie dazu nur wenig Preis. „Wir machen weiter, so lange wir noch fit sind. Aufgeben kommt für uns nicht in Frage“, stellt Helmut jedoch klar.