Ex-Bordellchef wurde freigesprochen

Am Landesgericht Salzburg ist am Freitag der frühere Betreiber eines Bordells vom Verdacht der Steuerhinterziehung freigesprochen worden. Dem 55-Jährigen war vorgeworfen worden, rund 2,84 Mio. Euro Umsatzsteuer am Fiskus vorbeigeschleust zu haben (die „Krone“ berichtete) . Wie Richter Philipp Grosser heute erklärte, hatte sich der Angeklagte aber sehr wohl mit dem Finanzamt getroffen und all seine Umsätze dargelegt.