Gerhard Hirschmann wird im Landhaus aufgebahrt

Der Sarg des früheren Landesrats Gerhard Hirschmann, der vergangene Woche überraschend gestorben ist, wird am Samstag im Grazer Landhaus im Steinernen Saal aufgebahrt, ehe es zur Verabschiedung in die Kirche geht. Zuletzt wurde 2009 Altlandtagspräsident Franz Wegart im Landhaus aufgebahrt. Vom früheren Landeshauptmann Josef Krainer verabschiedeten sich die Steirer dagegen in der Grazer Burg