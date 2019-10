Vorläufig kein grünes Licht für Französin Goulard

Goulard sieht Vorwürfe nicht als Hindernis: „Bin sauber“

Goulard selbst sieht Vorwürfe und laufende Untersuchungen gegen sich nicht als Hindernis, einen Posten in der neuen EU-Kommission von Ursula von der Leyen - aus dem Team wurden bereits zwei Kandidaten zum zweiten Mal abgelehnt - zu übernehmen. „Ich bin sauber“, sagte die designierte Kommissarin für Industriepolitik, Binnenmarkt und die Verteidigungsindustrie am Mittwoch bei einer Anhörung im Europaparlament in Brüssel. Die Liberale forderte die Abgeordneten auf, auch in ihrem Fall „die Unschuldsvermutung“ gelten zu lassen.