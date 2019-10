Justin und Hailey Bieber haben Ja gesagt!

„Meine Braut ist heiß“, kommentierte Justin Bieber die ersten beiden Fotos, die er von seiner Hochzeit mit Hailey Bieber nun auf Instagram veröffentlichte. Nachdem das Paar schon rund ein Jahr verheiratet ist, stand am Montag die kirchliche Trauung an. In einer traumhaften Zeremonie hätten sich der Sänger und das Model am Montagabend während des Sonnenuntergangs in South Carolina erneut das Jawort gegeben, berichtet das „People“-Magazin.