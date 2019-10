„Todesberg“ Dristner fordert erneut ein Opfer

Eine 22-jährige Zillertalerin, die am Sonntag am Ginzlinger Hausberg Dristner in den Tod stürzte, ist das dritte Todesopfer seit vergangenem Freitag in den Bergen Tirols „Wir erleben im heurigen Sommer einen starken Anstieg bei der Zahl der Bergtoten“, weiß Franz Markart, Ausbildungsleiter der Tiroler Alpinpolizei.