Deutscher Paragleiter vor Start tödlich abgestürzt

Tödlich verunglückt ist am Freitag ein deutscher Paragleiter am Dristner (2767 m), dem Hausberg von Ginzling (Gemeinde Mayrhofen) in Tirol. Besonders tragisch an dem schrecklichen Unfall: Er passierte nicht während des Flugs, sondern noch vor dem Start. Der Mann dürfte beim Auspacken des Schirms abgestürzt sein.