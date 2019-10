„Schummel-Software“: Der Mammutprozess gegen VW

Richtungsweisender Prozess

VW musste bisher für die Folgen des Dieselskandals rund 30 Milliarden Euro zahlen, vor allem in den USA. Es gab dazu in Europa noch jede Menge Einzelkläger, die teilweise jedoch vor Gericht verloren haben, weil jeder Fall unterschiedlich sei. Der Prozess in Braunschweig ist richtungsweisend, was möglichen Schadenersatz betrifft.