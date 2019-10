Wie muss der optimale Lärmschutz aussehen?

Ein Anrainer auf der Suche nach Antworten

Der 52-jährige Finanzfachmann Jürgen Votteler lebt mit seiner Familie seit 20 Jahren am „Hippbichl“ in Kufstein. An dieser recht steilen Anhöhe stehen Dutzende Einfamilienhäuser. Während das Auge einen traumhaften Blick auf die Festungsstadt genießen kann, leidet aber das Ohr: Beinahe durchgehend dringt der Lärm von Auto- und Eisenbahn empor in die Höhenlage.