3:0! LASK lässt in St. Pölten nichts anbrennen

Keine Zweifel

An den drei Zählern für den LASK gab es von Beginn an praktisch keinen Zweifel. Die Mannschaft von Coach Valerien Ismael übernahm von Beginn an die Initiative und wurde dafür bereits in der siebenten Minute belohnt: Eine Flanke von Frieser traf Thomas Goiginger am Hinterkopf, Marvin Potzmann kam aus dem Rückraum, war per Volley erfolgreich und erzielte den ersten Treffer für seinen neuen Club.