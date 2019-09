Thiem: Erst Exhibition-Pleite, dann Horror-Los

Dominic Thiem hat am Samstag seine Exhibition in Wuhan gegen den Italiener Fabio Fognini 6:3,3:6,7:10 verloren, kurz danach erfuhr er seinen nächsten Gegner. Der beim mit 3,666 Mio. Dollar dotierten ATP-500-Turnier in Peking topgesetzte Tennis-Star aus Lichtenwörth trifft zum Auftakt der China Open auf den Franzosen Richard Gasquet. Gegen den 33-jährigen Franzosen hat Thiem eine 0:2-Bilanz stehen.