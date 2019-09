„Sprinten die letzten Meter für Sebastian Kurz“

Ein Resümee über den Nationalratswahlkampf der ÖVP wurde am Freitagvormittag, zwei Tage vor der Wahl, in St. Pölten in Niederösterreich von NÖ-Spitzenkandidat Wolfgang Sobotka gezogen. Auch wenn man „von Dirty Campaigning nicht verschont geblieben“ sei, zeigte man sich sowohl zufrieden, als auch kämpferisch bis zum Schluss.