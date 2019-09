Flüchtling (19) tot auf Spielplatz entdeckt

Erhärtet wurde der Verdacht gegen den 19-Jährigen, weil die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Afghanen in der Tatnacht gemeinsam in Zell am See unterwegs waren. Die Kriminalisten erwirkten in der Folge bei Gericht einen Haftbefehl gegen den 19-Jährigen, eine Fahndung wurde eingeleitet. Am Donnerstagabend griff die Polizei den Verdächtigen schließlich am Salzburger Hauptbahnhof auf und nahm ihn fest.