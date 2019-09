Wiener nun Teil des „Welterbes der Leichtathletik“

Stampfl wurde als Trainer des Briten Roger Bannister weltbekannt. Dieser lief am 6. Mai 1954 in Oxford im Stadion an der Iffley Road als erster Athlet die Meile unter vier Minuten - in 3:59,4! Stampfl ist mit diesem Orden offiziell ein Teil des „Welterbes der Leichtathletik“. Selbst in Österreich waren die Großtaten von Franz Stampfl lange wenig bekannt. Erst Andreas Maier, Pressechef des Vienna City Marathons, zeichnete nach großartiger, jahrelanger Recherche in einem wunderbaren Buch die Geschichte des Wiener Trainers auf. Franz Ferdinand Leopold Stampfl, der von 1913 bis 1995 lebte, war 1937 nach England emigriert. Da kein Jude, sondern römisch-katholisch, musste er zwar nicht fliehen, er stand aber dem Nationalsozialismus vollkommen ablehnend gegenüber.