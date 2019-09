Hamilton fürchtet Ferrari: „Wahnsinnig hungrig“

„Wenn zwei Alphatiere um die Positionen kämpfen, hat das immer das Potenzial für eine Rivalität - und eine Eskalation im Team“, weiß Wolff nur zu gut aus der Zeit, als Hamilton noch Rosberg als Teamkollegen hatte. Und nun ist der Frieden bei Ferrari in höchster Gefahr, denn Leclerc fühlt sich um den Sieg in Singapur betrogen. Die Strategen hatten den elf Jahre älteren Vettel zuerst zum Reifenwechsel an die Box geholt und so per Undercut zum Sieg gelotst. Von der Poleposition gestartet, war der zweite Platz für den 21-jährigen Jungstar aus Monaco deshalb eine Niederlage. Hamilton will sich aber vom Zwist bei Ferrari nicht ablenken lassen und stellte nach den jüngsten Enttäuschungen eine klare Forderung: „Jetzt liegt es an jedem von uns, bessere Arbeit abzuliefern.“ Sein finnischer Teamkollege sieht jedoch erneut die Konkurrenz in Rot im Vorteil. „Es gibt sehr lange Geraden, weshalb wir erwarten, dass Ferrari erneut schnell sein wird“, meinte Bottas zur Ausgangslage.