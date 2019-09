Schlagabtausch um Wahlplakate in Graz

Das sind die Fakten

Wer hat mehr Plakate? Bei den großen, die im Wahlkampf am Straßenrand aufgestellt werden, steht es in Graz 40 zu 38 für die ÖVP. Die Anzahl der Dreieckständer ist - weil es die Parteien in der Vergangenheit übertrieben haben - erstmals reglementiert. Alle dürfen gleich viele aufstellen, nämlich 100. Die ÖVP hat laut eigenen Angaben 70, die SPÖ 0 (null). Wie viele davon in den Arbeiterbezirken stehen, war nicht in Erfahrung zu bringen. Zwischen Jakominiplatz und Mariahilferplatz gibt es eine „Sperrzone“ - die Sicht auf die schöne Grazer Altstadt ist also frei.