Doping: WADA gewährt Russland 3-Wochen-Frist

Der RUSADA und dem russischen Sportministerium seien Kopien der Berichte der WADA und von Experten zur Verfügung gestellt worden, teilte die WADA-Exekutive nach ihrer Sitzung in Tokio mit. In den Dokumenten seien „die fraglichen Widersprüche aufgeführt. Sie erhielten drei Wochen Zeit, um ihre Kommentare abzugeben, zusammen mit Antworten auf eine Liste mit spezifischen Fragen“, heißt es in dem Statement. Allerdings hat es laut WADA auch „gute Fortschritte“ bei der Analyse der Moskauer Labordaten gegeben: „Bisher wurden bereits 47 Fälle identifiziert und Beweispakete an die zuständigen internationalen Sportverbände übermittelt.“ Das Internationale Olympische Komitee teilte am Montag mit: „In Übereinstimmung mit neuen WADA-Regularien, die seit April 2018 in Kraft sind, wird der Prozess von der Anti-Doping-Agentur durchgeführt, und das IOC respektiert dieses Vorgehen voll und ganz.“ Wenn sich der Fälschungsvorwurf erhärten sollte, droht der RUSADA eine erneute Suspendierung.