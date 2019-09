SAK soll ein Flutlicht um 600.000 Euro bekommen

Der 1914 gegründete, älteste Fußballverein der Stadt will zurück in den Profibetrieb: Schon in der kommenden Saison will Präsident Christian Schwaiger sein Team in der 2. Liga spielen sehen. Sportlich stimmt der Kurs. Allerdings braucht der Club ein neues, fernsehtaugliches Flutlicht, um wirtschaftlich in Nonntal weiter bestehen zu können.