Meghan und Harry mit Archie in Südafrika gelandet

Zu ihrer ersten offiziellen Reise als Familie sind der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan mit dem rund vier Monate alten Archie in Kapstadt eingetroffen. Ein erstes Foto vom Flughafen zeigt den Mini-Royal auf der Hand seiner Mama und mit weißer Pudelhaube auf dem Kopf, wie sie auch schon sein Papa 1985 beim Besuch in Südafrika getragen hatte. Beim ersten Termin in einem Township-Projekt war der kleine Master Sussex jedoch nicht dabei.