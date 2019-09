Fluch in der Fremde macht Barcelona ratlos

Ein derartiges Janusgesicht hat man bei einem Topverein selten gesehen. Im heimischen Nou Camp ist Barça noch immer eine Macht. Seit Anfang April feierte man dort in sieben Spielen sieben überzeugende Siege. Doch auswärts ist das Gegenteil der Fall. In zwölf Spielen in der Fremde konnte Barcelona nur zweimal gewinnen, in dieser Saison noch gar nicht! Dazu kommen fünf Remis und fünf Niederlagen. Teils sehr ernüchternde wie das 0:4 bei Liverpool oder eben das 0:2 in Granada.