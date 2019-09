Vermehrt mit fliegenden Feuerlöschern arbeiten

Trockenheit wird zunehmend zum Problem

„Wir haben bereits Anfragen aus Indonesien, Kanada, Australien und vielen anderen Ländern“, betont er. Der Pongauer will seine Hubschrauber an Kunden weitervermieten. Dort sollen sie helfen, Waldbrände schneller zu löschen. Die Trockenheit in den Wäldern wird nämlich zunehmend zum Problem. In Salzburg hat es diesen Sommer um 41 Prozent weniger geregnet als im langjährigen Durchschnitt, österreichweit gab es 30 Prozent weniger Niederschlag.