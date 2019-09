Pkw-Lenker randalierte an Tankstelle in Brixlegg

In Brixlegg randalierte am Freitag ein Pkw-Lenker (29) an einer Tankstelle. Der Pole fuhr beinahe zwei Personen nieder, rammte ein abgestelltes Auto und ein Reifendruck-Messgerät. Kurz darauf fuhr er wieder auf die Straße und krachte in eine Gartenmauer. Er kooperierte nicht mit der Polizei.