Fieber! Haaland droht für LASK-Hit auszufallen

Marsch machte sich um seine Offensive keine Sorgen. „Wir haben vorne so viele Optionen, so viel Talent“, meinte er und kündigte „ein bisschen Rotation“ an. Schließlich ist der Serienchampion schon am Mittwoch wieder in der zweiten Cuprunde bei Rapid gefordert. „Der LASK hat ja schon letztes Jahr hervorragend gespielt und war unser schärfster Konkurrent. Das wird wohl auch in dieser Saison so sein.“ Marsch warnte nicht zuletzt vor Standards der Linzer. „Das ist gegen den LASK vielleicht das wichtigste Thema.“