Salzburgs Haaland lässt alle CL-Stars hinter sich

50 Millionen?

Scouts von Juventus, Barcelona, Bayern, Manchester City sahen bei Premiere der Bullen in der Champions League Haalands Riesenpotenzial. Wer das Juwel haben will, wird tief in die Tasche greifen müssen. 30 Millionen Euro? Eher die untere Grenze. Vielleicht zahlt jemand sogar 50 Millionen …