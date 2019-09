Federer: „In der Kabine brach ich zusammen“

Interview mit Ski-Queen

Am Rande eines Sponsorentermins wurde Federer von Ski-Star Mikaela Shiffrin interviewt. Dabei gab der 38-Jährige Einblicke in seine Gefühlswelt. Als er auf das Wimbledon-Drama angesprochen wurde, erzählte er: „Auf dem Platz und dann auch bei der Siegerehrung habe ich die Tränen noch zurückgehalten. Doch kaum war ich in der Kabine und hörte erste Kommentare wie ‚Welch ein Pech, du warst so nahe dran‘ bin ich zusammengebrochen.“