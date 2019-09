Opfer betäubt und ins Nobel-Hotel gebracht

Was war passiert? Die junge Frau hatte vor Wochen mit Freundinnen einen Tanz-Abend in einer Salzburger Disco verbracht. Gegen 3.30 Uhr bemerkten die Angestellten, dass mit dem Mädchen etwas nicht stimmte und sie versuchten, Angehörige zu erreichen. Doch das Mädchen wollte absolut nicht nach Hause. Da bot sich der bayrische Jung-Unternehmer an, sie zu begleiten. Gemeinsam fuhren sie mit dem Taxi in ein nobles Hotel, wo der 21-Jährige eine Suite gemietet hatte. Was dort passierte, muss nun die Justiz klären.