Radfahrer (20) wollte Pkw ausweichen und stürzte

Am Dienstag gegen 22.10 Uhr ereignete sich auf der Aiglhofstaße in Salzburg-Maxglan ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Somalier verletzt wurde. Laut Zeugenaussage fuhr ein unbekannter Lenker eines dunklen Pkw gegen die Einbahn in die Eduard-Baumgartner-Straße. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, wich der 20-jährige Radfahrer aus, kollidierte dabei jedoch mit dem dortigen Poller und kam zu Sturz.