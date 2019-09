SPÖ, FPÖ und NEOS wollen rasche Heeres-Reformen

Die Wiederaufnahme der von Doskozil geplanten Investitionsoffensive bedeute, „dass für das Jahr 2020 das Bundesheerbudget auf 2,6 Milliarden Euro erhöht wird und im Folgejahr 2021 auf drei Milliarden Euro. So sieht es auch ein Entschließungsantrag vor, der am 3. Juli von der SPÖ und der FPÖ beschlossen wurde“, so Plessl. Ein striktes Nein erteilte Plessl Forderungen, den Wehrdienst und Zivildienst zu verlängern.