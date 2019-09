Charli XCX: „Ihr könnt mich lieben oder hassen“

So bunt wie das Album musikalisch ausgefallen ist, ist schlussendlich auch die Gästeschar, die Charli dafür integriert hat. Die eingängigsten Songs entstanden mit Troye Sivan („1999“) und der Senkrechtstarterin Lizzo („Blame It On Your Love“), dazu tummeln sich unter anderem noch Transfrau Kim Petras, Alternative-Liebling Christine And The Queens, die vor allem in den USA populäre Frauenband Haim und Sky Ferreira auf dem Album. Gängiger Mainstreampop mit Hit-Appeal ist dabei nur bei den beiden erstgenannten Songs der Fall, ansonsten mäandert Charli mehr oder weniger gekonnt durch verschiedenste Substile und versucht oft so zwanghaft dem Zeitgeist zu entsprechen, dass es manchen Songs schlicht an der kompositorischen Nachvollziehbarkeit fehlt. „Aus der Arbeit mit anderen Menschen entsteht immer etwas Magisches“, fügt sich hinzu, „bei den Kollaborationen ging es mir um Freundschaften und eine gute Atmosphäre. Sky kenne ich seit acht Jahren und mit CupcakKe habe ich jetzt das dritte Mal zusammengearbeitet. All die Gäste auf dem Album sind auf ihre eigene Art und Weise brillant und von derart brillanten Menschen fühle ich mich automatisch angezogen.“