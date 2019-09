Frau und Kinder lenkten das 92-jährige Opfer ab

In Neumarkt am Wallersee ist eine 92-jährige Pensionistin Opfer von Einschleichdieben geworden. Eine 25- bis 30-jährige Frau und zwei Kinder (ein Mädchen und ein Bub zwischen vier und sieben Jahren) hatten am späten Montagvormittag vor ihrem Haus um Essen und Wasser gebeten. Die betagte Bewohnerin wollte der Familie etwas Gutes tun und bereitete in der Küche Suppe vor.