„Roter“ setzt bei seiner Wahlkampftour auf Öffis

Ländlicher Raum ist „unterversorgt“

„66 Kilometer bin ich zu Fuß gegangen und 52 Kilometer mit der U-Bahn und mit der Bim gefahren.“ Damit vermied der Brucker gegenüber einem sonst üblichen Wahlkampf 600 Kilo CO2-Emissionen. „Wäre ich mit einem durchschnittlichen Pkw gefahren, hätte ich 22-mal so viel Schadstoffe in die Luft geblasen“, sagt der SPÖ-Spitzenkandidat. Am besten funktioniere der öffentliche Verkehr in großen Städten wie Graz. Schwieriger werde es im ländlichen Raum, bilanziert Leichtfried im „Krone“-Gespräch.