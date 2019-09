Gemütliches Sofa ist wichtiger als Partner daheim

Die eigenen vier Wände. Die Wohnung. Das Zuhause - hier ruht man sich aus, fühlt sich wohl und geborgen und kann sein, wie man ist. Doch was trägt zu einem gelungenen Zuhause am meisten bei? Diese Frage stellte ImmobilienScout24 in einer repräsentativen Umfrage an 500 Österreicher. Das doch überraschende Ergebnis: Ein gemütliches Sofa in der Wohnung ist wichtiger, als der Partner.