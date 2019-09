Marquez baut Vorsprung dank 51. MotoGP-Sieg aus

Marc Marquez hat sich im italienischen Misano seinen 77. GP-Sieg gesichert, den 51. in der MotoGP-Klasse und den siebenten in dieser Saison! Der 26-jährige Honda-Werkfahrer aus Spanien triumphierte vor dem in der Königsklasse noch nie siegreichen Rookie Fabio Quartararo (Yamaha). Der Franzose hatte das Rennen bis Anfang der letzten Runde angeführt, ehe ihn Marquez überholte.