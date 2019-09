Ina Regen: „Ich bekomm’ jetzt schon Gänsehaut“

„Aufsteirern“ ist ein Festival zwischen Tradition und Moderne - was können Sie mit Volkskultur anfangen?

Da halte ich es mit dem großen Komponisten Gustav Mahler, dem folgendes Zitat zugeschrieben wird: „Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht die Anbetung der Asche“. Insofern glaube ich, dass Kunst und Musik - so wie das Leben selbst - immer im Fluss bleiben muüssen. Tradition heißt für mich also auch, zu wissen, wo man herkommt und mit jedem nächsten Schritt neugierig zu sein, was hinter den Grenzen der Vorstellungskraft liegt oder wo die Reise noch hingehen kann.