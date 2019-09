Verpatzte WM-Quali führt zu Ende der Koller-Ära

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Nach einer Marathonsitzung des ÖFB-Präsidiums am 15. September 2017 ist das Ende der Ära Marcel Koller beschlossene Sache. Eigentlich ist die Pressekonferenz an diesem Tag bereits um 17.30 Uhr angesetzt, doch die Diskussionen der ÖFB-Funktionäre sind äußerst intensiv und hitzig und dauern letztendlich ganze viereinhalb Stunden. Erst kurz vor acht Uhr abends gibt man offiziell bekannt, dass Marcel Kollers bis Ende 2017 laufender Vertrag nicht verlängert wird.