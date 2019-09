Problembär „Nurmi“ wird zum Abschuss freigegeben

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 16. September 1994 gibt die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf in Oberösterreich einen Braunbären zum Abschuss frei, der in den Tagen davor mehrere Schafe in der Umgebung gerissen und sich bedrohlich bewohntem Gebiet angenähert hatte. Das Tier, um das es sich handelt, ist zu diesem Zeitpunkt bereits landesweit bekannt und trägt den Namen Nurmi.