Glück: „Krone“-Leser holt sich teuren Uni-Lehrgang

Mit Motivation zur Uni

„In der IT-Branche ist es notwendig, sich ständig weiterzubilden und weiterzuentwickeln“, sagt der Freistädter, der nun Anfang November in den Universitätslehrgang Management MSc und IT startet. Der Platz im Wert von 15.900 Euro im vier Semester dauernden Lehrgang, dessen Kurse an der Donau-Uni in Krems und im WIFI Oberösterreich in Linz stattfinden, wurde unter „Krone“-Lesern, die Lebenslauf und Motivationsschreiben einreichten, verlost. Nach der Ziehung musste Affenzeller noch das offizielle Bewerbungsverfahren bestehen. „Ich freu’ mich sehr“, sagt Affenzeller, der nun seine Energie in der Freizeit in den Uni-Lehrgang stecken wird. „Das Sahnehäubchen in einer Fachkarriere-Ausbildung“, schwärmt Harald Wolfslehner, Geschäftsführer des WIFI OÖ.