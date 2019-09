Die deutschen Kinostars Nora Tschirner und Alexander Fehling lernen sich in der Verfilmung von Daniel Glattauers Bestseller „Gut gegen Nordwind“ durch einen winzigen Zahlendreher kennen: Emma Rothner (Tschirner) schickt versehentlich eine Nachricht an Leo Leike (Fehling), zwischen den beiden entspinnt sich ein intimer Dialog - via E-Mail. Sie schreiben sich über ihren Alltag, ihre Gefühle so offen, wie es vielleicht nur zwei eigentlich Fremde können.