Hirscher-Trainer Pircher: „Sag niemals nie“

„Vielleicht juckt es ja“

Österreichs Ski-Boss Peter Schröcksnadel will Pircher in Zukunft an der wichtigen Schnittstelle zwischen Europacup und Weltcup einsetzen. „Es ist noch nichts fix, aber zweifelsohne eine sehr reizvolle Aufgabe“, sagt der Steirer. Nach der Arbeit mit dem vielleicht Besten aller Zeiten wird Pircher nicht in ein „Motivationsloch“ fallen. „Sicher nicht, ich brenne nach wie vor für den Skisport.“