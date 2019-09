Seit vier Jahren ohne jede Spur verschwunden

„Nein, es gibt nichts Neues“ – Ernestine Leitner aus Waxenberg klingt resigniert, wenn man sie nach dem Verbleib ihres Sohnes Andreas Leitner fragt. Der damals 27-Jährige war, wie berichtet, am 12. September mit seinem Freund Maximilian Baumgartner aus Zwettl an der Rodl in einem uralten Citroën BX Richtung Tschechien gefahren. In Bad Leonfelden wurden sie um 2.30 Uhr früh bei einem Kreisverkehr von einer Verkehrskamera gefilmt.