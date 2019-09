37-Jähriger griff mehrere Frauen an: Festnahme

Auf gleich mehrere Frauen ist ein 37 Jahre alter Österreicher am späten Mittwochnachmittag in Wien losgegangen und hat versucht, seinen Opfern mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Zwar lieferte der Mann gegenüber der Polizei einen Grund für seine Attacken - auf großes Verständnis wird er dabei aber wohl bei den wenigsten Menschen stoßen. So sei ihm die übermäßige Handynutzung der Damen ein Dorn im Auge.