Kurios: Darf Messi im Sommer ablösefrei wechseln?

Und das auch noch ablösefrei. In seinem Kontrakt gibt es offenbar eine Klausel, die besagt, dass der Superstar nach seinem 32. Geburtstag nach Wünschen und Gefühlen entscheiden darf, ob er bleiben oder wechseln will. „Ich wusste bereits, dass Messi uns am Ende jeder Saison zum Nulltarif verlassen kann“, bestätigte Teamkollege Pique die Gerüchte.