Rückschlag für Herzog: Israel patzt in ÖFB-Gruppe

Mit einem Heimsieg wurde es trotzdem nichts, da Arijan Ademi (64.) per Kopf nach Alioski-Flanke den Ausgleich besorgte. Danach hätten beide Teams noch die Entscheidung herbeiführen können, blieben aber im Abschluss glücklos. Für Israel, wo WAC-Stürmer Shon Weissman nur auf der Bank saß, geht es am Montag in Slowenien weiter, Nordmazedonien ist da in Lettland zu Gast und die ÖFB-Auswahl in Polen.