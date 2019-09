Facebook, Instagram: Ein „Like“, sie zu knechten

Ohne Internet geht nichts mehr

So weit, so alltäglich. Ohne das Internet und seine modernen Kommunikationskanäle geht heute so gut wie nichts mehr. Oder können Sie sich einen Büroalltag ohne E-Mails vorstellen? An und für sich kein Problem - solange der Bezug zum „echten“ Leben nicht verloren geht oder gar Suchtverhalten entsteht. Doch genau davor warnen Forscher seit Jahren - und seit Kurzem auch die Betreiber der sozialen Netzwerke selbst.