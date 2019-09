Salzburg verlängert mit Außenverteidiger Farkas

„Patrick hat sich bei uns sehr gut entwickelt und ist nach seiner schweren Verletzung noch stärker zurückgekommen. Er ist nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes ein wichtiger Spieler für unser Team“, wurde Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag in einer Aussendung zitiert. Farkas sei ein „absoluter Führungsspieler“. Vor seinem Wechsel zum Meister spielte Farkas in seiner Profikarriere nur für den SV Mattersburg.