Fünf Tote durch Hurrikan „Dorian“ auf den Bahamas

Mindestens fünf Menschen sind während des Hurrikans „Dorian“ auf den Bahamas ums Leben gekommen. 21 Verletzte seien von den bereits am Sonntag getroffenen Abaco-Inseln in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Nassau geflogen worden, bei fünf von ihnen sei der Zustand ernst, sagte der Premierminister der karibischen Inselgruppe, Hubert Minnis, am Montag.