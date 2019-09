Nadal überragend: Ist das der Schlag des Turniers?

„Ich musste nach dem zweiten Satz ein bisschen was ändern. Zum Glück hat es funktioniert“, sagte Nadal am Montagabend (Ortszeit). Nach 2:48 Stunden zog der Spanier - von Golf-Superstar Tiger Woods in seiner Box unterstützt - wie bei seinen acht Grand-Slam-Turnieren zuvor ins Viertelfinale ein.