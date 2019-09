Konsel: „Kann Impuls für Rapid gewesen sein!“

Es ist wieder ordentlich rundgegangen in der Bundesliga am vergangenen Wochenende! Fußball-Legende Michael Konsel wirft gemeinsam mit sportkrone.at-Chef Max Mahdalik noch einmal einen Blick auf das 329. Wiener Derby, die Hartberger „Blitzstarter“, die WAC-Überraschung beim LASK, den Salzburger „Spaziergang“ in Tirol, das fortschreitende Siechtum der Admira und Sturms Sieg im Ländle…