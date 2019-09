„Bin sprachlos!“ „Joker“ brachte Suljovic Glück

Abklatschen mit den Fans, ein Kuss an Sohnemann Tarik, noch ein paar Unterschriften auf T-Shirts oder Kapperl - Mensur Suljovic genoss das Bad in der Menge. „60 Prozent Anteil an dieser Leistung hatten meine Fans“, war der Wiener von der Stimmung im Schwechater Multiversum begeistert. „Und mein letzter Joker ist auch noch rechtzeitig gekommen.“ Damit war Ehefrau Enisa gemeint.