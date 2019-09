Spa-Drama: FIA arbeitet nun tödlichen Unfall auf

Der Automobil-Weltverband (FIA) hat mit der Aufarbeitung des tödlichen Unfalls von Nachwuchsfahrer Anthoine Hubert begonnen. Die Untersuchung sei bereits am Samstag unmittelbar nach dem dramatischen Vorfall angelaufen, sagte FIA-Renndirektor Michael Masi im Anschluss an den Formel-1-Grand-Prix von Belgien auf der Unglücksstrecke in Spa-Francorchamps.